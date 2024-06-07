Karşıyaka Belediyesi'nde önemli yeni görevlendirmeler yapıldı. Geçmişte Karşıyaka ve İzmir il gençlik kolları başkanlığı görevlerinde bulunan Mustafa Evsen, Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı önemli şirketlerden biri olan Kordelion A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak atandı.

Mustafa Evsen'in Geçmiş Görevleri

2012-2014: Karşıyaka Gençlik Kolları Başkanı

Karşıyaka Gençlik Kolları Başkanı Sonraki Dönemler: İzmir İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı, Gençlik Kolları İzmir İl Başkanlığı

İzmir İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı, Gençlik Kolları İzmir İl Başkanlığı CHP Genel Merkezi: Gençlik Kolları Ege Bölgesi'nden Sorumlu MYK Üyesi ve Genel Başkan Yardımcılığı

Yeni Görevlendirme Süreci

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, meclis toplantısı öncesinde yeni görevlendirmeleri meclis üyelerine tebliğ etti. Başkan Ünsal'ın aldığı yetki doğrultusunda yapılan bu atamalar, haziran ayı 2. meclis toplantısında onaylandı.

Mustafa Evsen'in yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi grubundan Adem Şahin de Kordelion A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildi.