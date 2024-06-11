Eskişehir'de jandarma ekipleri, Odunpazarı ilçesinde bir şahsın evinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Savcısı koordinesinde şahsın evine yaptığı baskında çeşitli yasadışı maddeler ve silahlar ele geçirdi.

Operasyon sırasında ele geçirilenler:

10 gram esrar

8 kök kenevir bitkisi

1 adet hassas terazi

1 adet kurusıkı tabanca

1 adet gerçek tabanca

260 adet tabanca fişeği

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasadışı kenevir yetiştirmek, ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından işlem başlatıldı.