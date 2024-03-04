Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki dev derbide Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılıların golünü mücadelenin 2. dakikasında Beşiktaş forması giyen Al-Musrati kendi kalesine atarak kaydetti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, puanını 75'e yükselterek tekrar liderlik koltuğuna oturdu. Ayrıca Galatasaray, Dolmabahçe'deki galibiyet hasretini sonlandırırken, Tüpraş Stadyumu'ndaki ilk galibiyetini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırladı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sarı-Kırmızılı ekip, rakibini 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ı deplasmanda en son 2015'te yenebilen Sarı-kırmızılılar, Dolmabahçe'deki galibiyet hasretini sonlandırırken, Tüpraş Stadyumu'ndaki ilk galibiyetini elde etti.

Galatasaray'ın golünü mücadelenin 2. dakikasında Beşiktaş forması giyen Al-Musrati kendi kalesine atarak kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, puanını 75'e çıkararak zirvedeki rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan üstüne çıktı ve tekrar liderliğe yükseldi. Beşiktaş ise ligde 46 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Beşiktaş ise Gaziantep FK deplasmanına gidecek.