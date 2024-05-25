Galatasaray Spor Kulübü'nde olağan seçimli genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde heyecanla devam ediyor. Seçimli genel kurulda üyeler, adaylardan Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkteki oy pusulalarını kullanarak tercihlerini sandığa atacak.

10 Bin 290 Üye oy kullanacak

Genel kurulda 10 bin 290 sarı-kırmızılı üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Oy verme işlemi 20 sandıkta gerçekleşecek ve saat 15.00'te sona erecek. Oy verme işleminin ardından sandıklar kapatılacak ve oy sayımına geçilecek.

Dursun Özbek ve Süheyl Batum 2. sandıkta oy kullanacak

Seçimde mevcut başkan Dursun Özbek ve adayı Süheyl Batum da 2. sandıkta oylarını kullanarak üyelere örnek olacaklar.

Galatasaray'ın geleceğini belirleyecek olan bu önemli seçimde yoğun bir katılım olması bekleniyor. Sarı-kırmızılı üyeler, kulüplerinin geleceği için en doğru kararı vermek için sandığa giderek oylarını kullanacaklar.