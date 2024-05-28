Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği (HUFEDER), Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sosyal medyada ve geleneksel medyada yayınlanan videolarda küfürlü tezahüratlarda bulunduğu iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç Duyurusunun Gerekçesi

HUFEDER, suç duyurusunda 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14. ve 22. maddelerine atıfta bulunuyor. Bu maddeler genel olarak şu konuları kapsar:

Madde 14: Sporda şiddet ve düzensizliğe sebep olabilecek her türlü eylem ve söylemi yasaklar.

Sporda şiddet ve düzensizliğe sebep olabilecek her türlü eylem ve söylemi yasaklar. Madde 22: Kişileri aşağılayan, küçük düşüren, tehdit eden veya şiddete teşvik eden tezahüratları suç olarak tanımlar.

Ne yaşanmıştı?

HUFEDER, Okan Buruk'un şampiyonluk kutlamaları sırasında yaptığı iddia edilen küfürlü tezahüratların videolarının sosyal medyada ve geleneksel medyada yayıldığını belirtiyor. Bu videoların ardından dernek, Buruk hakkında suç duyurusunda bulunma kararı almıştır.