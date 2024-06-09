Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yaya hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Alınan bilgilere göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine seyir halinde olan Furkan Y. yönetimindeki 05 ADG 261 plakalı otomobil, Balkar Beldesi içerisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki Saniye Avcı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın karayoluna düştü ve ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Avcı, daha sonra Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi. Sürücü Furkan Y. ise ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.