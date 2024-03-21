Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle, güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları sürekli olarak takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları, halkın dikkatini çekiyor ve merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle araç sahipleri, istasyonlara gitmeden önce akaryakıt fiyatlarını kontrol etmeyi tercih ediyorlar. Peki, güncel benzin ve motorin fiyatları ne durumda?

Son zamla birlikte, benzin ve motorin fiyatları bir kez daha arttı. Dün gece yapılan zammın ardından benzinin litre fiyatı 1 lira 34 kuruş artarak 43 lirayı aştı. Aynı zamanda motorinin litre fiyatı da 1 lira 11 kuruş artışla yükseldi.

İşte güncel benzin ve motorin fiyatları

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.41 TL

Motorin litre fiyatı: 44.05 TL

LPG litre fiyatı: 21.51 TL

İstanbul Avrupa yakası

Benzin fiyatı: 43.45 TL

Motorin litre fiyatı: 42.96 TL

LPG litre fiyatı: 21.95 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin fiyatı: 43.36 TL

Motorin litre fiyatı: 41.83 TL

LPG litre fiyatı: 21.43 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.21 TL

Motorin litre fiyatı: 43.85 TL

LPG litre fiyatı: 21.85 TL