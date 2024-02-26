İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda Şemdinli ilçesinde yapılan yol kontrollerinde, durdurulan bir minibüste 13 kilo gümrük kaçağı külçe altın, 42 cep telefonu, 105 adaptör, 104 kablo ve 15 ayakkabı ele geçirildi. Külçe altınlarının piyasa değerinin 27 milyon TL olduğu belirtildi. 1 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan uyuşturucu sevkiyatı ihbarı alan ekipler, takip sonrası yine bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada 4 ayrı pet şişe içerisinde gizlenen 17 kilo 300 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücünün işlemleri sonrası tutuklandığı bildirildi.