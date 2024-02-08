Dağ burada Mordoğan Mahallesi AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Cumhur İttifakı Karaburun Belediye Başkan Adayı Eyüp Kaykaç’da katıldı.

Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Hamza Dağ, İzmir’in kronik sorunlarının olduğunu ve bu sorunları çözmeye talip olduğunu vurguladı.

Dağ, Mordoğan ve Karaburun’un şirin kalacağını, çarpık kentleşmeye ve doğa tahribatına izin vermeyeceklerini belirtti.



Hamza Dağ daha sonra beraberindekilerle Mordoğan’daki esnafı ziyaret etti. Renkli ve samimi görüntülerin oluştuğu programda Hamza Dağ, her zaman esnafın yanında olduklarını belirtti.