Pamukkale Üniversitesi Hastanesi kantininde hasta ziyareti için bulunan 7 kişilik gruba silahlı 2 kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda 7 kişi yaralanmıştı. Saldırı sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın faili ve ilişkili oldukları şahıslara yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında olayın faili ve bağlantılı olduğu tespit edilen 4 kişi gözaltına alınmıştı. Olaya ilişkin gözaltı sayısı 5’e yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.