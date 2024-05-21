Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanlarında güvenlik kontrolleri konusundaki yeni düzenlemeleri açıkladı. Yeni kanun teklifi kapsamında, yolcuların cihazla ve gerektiğinde elle aranmasını kabul etmemeleri halinde uçağa alınmayacakları belirtildi.

Güvenlik kontrollerinde yeni düzenleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanlarında uygulanacak yeni güvenlik kontrollerini ve düzenlemeleri açıkladı. Kanun teklifi taslağına göre, havalimanı girişlerinde tüm yolcular cihazla aranacak ve cihazla yapılan aramanın yetersiz kaldığı durumlarda elle arama yapılacak. Uraloğlu, bu düzenlemeyle güvenlik kontrollerinin daha sıkı ve etkili hale geleceğini vurguladı.

Arama kabul etmeyen yolcu uçağa alınmayacak

Bakan Uraloğlu, elle aramayı kabul etmeyen yolcuların uçağa alınmayacağını belirterek, "Kendisinin veya eşyasının elle aranmasını kabul etmeyen yolcu uçağa kabul edilmeyecek" ifadesini kullandı. Bu düzenlemenin, havalimanlarında güvenliği artırmayı amaçladığını ve yolcuların bu yeni kurallara uymalarının önemini vurguladı.

Özel güvenlik yetkileri

Yeni düzenlemeyle birlikte, havacılık güvenliği kapsamında özel güvenlik personeli, genel kolluk kuvvetlerinin nezaretinde eşya, bagaj ve kargolarda arama yapabilecek. Bu, güvenlik kontrollerinin daha kapsamlı ve detaylı bir şekilde yapılmasını sağlayacak.