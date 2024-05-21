Turizm, tarım ve kültür kenti Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi Milas için büyük bir kültür ve sanat yatırımı yapıyor. Bu yeni merkez, bölgenin sosyal hayatını zenginleştirecek ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacak.

Kapsamlı bir kültür kompleksi

6 bin 544 metrekarelik bir alanda inşa edilen Milas Kültür Merkezi, 455 kişilik ana salon, 90 kişilik seminer salonu, kent sahnesi, fuaye ve sergi alanları, atölyeler, kafeterya, VIP odası, kulisler, makyaj odaları, terzi, dekor onarım, projeksiyon, simultane çeviri odası, kapalı ve açık otopark alanları gibi birçok önemli bölüme sahip olacak.

Enerjisini güneşten alacak

Çatısında 160 kW kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali bulunacak olan merkez, kendi enerjisini güneşten üretecek. Bu çevreci yaklaşım, merkezin sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu bir adım olarak öne çıkıyor.

Milas Kültür Merkezi'nin 420 gün içinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Bu proje, Milas’ın kültürel ve sosyal yaşamına büyük katkı sağlayacak.

Merakla beklenen proje

Muğla’nın kültürel hayatını zenginleştirecek bu proje, bölge halkı tarafından heyecanla bekleniyor. Milas Kültür Merkezi’nin sunduğu imkanlar ve getireceği canlılıkla ilgili daha fazla bilgi için takipte kalın.