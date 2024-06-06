İzmirli hukukçu Burkay Bulanık, yoğun iş temposuna rağmen stand-up, talk show ve tiyatro gibi sahne sanatlarında başarılı performanslarına bir yenisini ekledi: boks ringlerinde boy göstermek. Geçtiğimiz günlerde bir filmin galasına katılan ve ünlü komedyen Cem Yılmaz'la karşılaşan Bulanık, esprileriyle Yılmaz'ı kahkahalara boğarak dikkatleri üzerine çekti.

Amatörce boks tutkusu

Bulanık, boks sporuna olan tutkusunu ve yoğun iş temposu nedeniyle bu zamana kadar fırsat bulamadığını ifade ederek, "Benimki amatörce. Ringlerde dövüşme gibi bir niyetim yok. Sadece amatörce yapıyorum" şeklinde konuştu.

Burkay Bulanık'ın boks ringlerindeki performansı, hem spor tutkusu hem de mizahi yeteneğiyle dikkat çekiyor.