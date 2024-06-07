Kütahya'da bir inşaatta beton atılırken yaşanan çökme sonucu kalıplarında altında kalan beş işçi yaralandı. Dört işçi hastaneye kaldırılırken, işçilerden biri olay yerinde tedavi edildi

Mecidiye Mahallesi’ndeki Abdurrahman Paşa İlkokulu inşaatında beton atıldığı sırada kalıplarda çökme meydana geldi.

Kalıpların altında kalan işçiler Bayram Şakar, Recep Tunç, Recep Can, Hüseyin Çakar ve İbrahim Kayıoğlu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Şakar'ın tedavisi olay yerinde ambulansta yapıldı. Diğer dört işçi ise kentteki hastanelere götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan Vali Musa Işın, yetkililerden bilgi aldı.

Işın, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek, olayla ilgili inceleme başlattıklarını duyurdu.