Motorsport.com Türkiye’ye özel açıklamalarda bulunan Cander, İstanbul Park'taki devir işlemlerinin hala tamamlanmadığını ve bu durumun Formula 1 (F1) yarışlarının Türkiye’ye dönmesi sürecini olumsuz etkilediğini belirtti.

Pistin Teslimatı Neden Gecikiyor?

Lale Cander, pistin ihalesini kazandıktan sonra İstanbul Park'ı devralma sürecinde yaşanan sorunların çözümü için ilgili bakanlıklarla koordineli çalıştıklarını söyledi. Ancak, önceki işletmeci Intercity’nin süresi dolmasına rağmen pisti boşaltmaması, süreçte ciddi aksamalara yol açıyor. Cander, "Pistin derhal bize teslim edilmesi gerekiyor. İlgili Bakanlığımız bu konuda her türlü yardımı yapıyor ve kısa sürede sonuç alacağımıza inanıyorum. Ancak her geçen gün, Formula 1'i bizden uzaklaştırıyor" dedi.

Lale Cander, pistin teslim alınmasındaki gecikmelerin F1 görüşmelerini doğrudan etkilediğini belirterek, "Bu gerçekten çok hassas yürütülmesi gereken bir konu. Biz de buna göre adımlarımızı atıyoruz. Ancak pistin bize teslim edilmesinin geciktiği her gün Formula 1'i de bizden uzaklaştırıyor. 2026 takvimi için çabalıyoruz fakat bu inanılmaz gasptan dolayı ilerlemekte zorlanıyoruz" şeklinde konuştu.

Pirelli İddiaları ve Yatırımcılar

Pirelli Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı olan Cander, Pirelli’nin projede herhangi bir dahili olmadığını vurguladı. "Bu proje, ülkemiz için çok önemli olduğuna inandığım Formula 1'i geri getirmek için Lale Cander'in her şeyi ortaya koyduğu bir projedir. Bizim bu projede birçok yatırımcımız var ve yatırım yapmak için bekleyen uluslararası sermayeler bekliyor" dedi. Cander, projenin tamamen kendi yönetiminde devam ettiğini ve çeşitli yatırımcıların projede yer aldığını belirtti.

İstanbul Park Pisti’ni boşaltmayan Vural Ak, bu gücü kimden alıyor?

Türkiye’de benzerine az rastlanır bir kriz, İstanbul Park’ta yaşanıyor. Pistin önceki işletmecisi Intercity’nin patronu Vural Ak, kira süresi dolmuş olmasına rağmen pisti yeni işletmeciye devretmiyor. Bu durum, Türkiye'nin Formula 1 takvimine yeniden dahil olma çabalarını ciddi şekilde tehlikeye sokuyor.

Kira Ödenmiyor, İhale Kazanılmıyor, Teslimat Yapılmıyor

İstanbul Park'ın yeni işletmecisi Lale Cander, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, pistin devralınma sürecinde yaşanan aksaklıkların Formula 1 görüşmelerini olumsuz etkilediğini belirtti. Intercity’nin süresi dolmasına rağmen pisti boşaltmaması ve kira ödememesi, devletin gönderdiği ‘pisti boşalt’ ihtarnamesine rağmen ısrarla pistte kalmaya devam etmesi kamuoyunda büyük tepki çekti.

Vural Ak’ın bu direnişi ve devlete karşı tutumu, birçok kişinin aklında soru işaretleri oluşturdu. Kira ödememesi ve ihaleye katılmamasına rağmen pistte kalmaya devam edebilmesi, kendisine kimlerin destek verdiği sorusunu gündeme getiriyor. Devlet yetkililerinin bu duruma kayıtsız kalması, pistin yeni işletmecisine devredilmesi sürecinde neden gecikmeler yaşandığını açıklamada yetersiz kalıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Harekete Geçti

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vural Ak’ın kira ödememesi nedeniyle harekete geçti ve pisti boşaltması için resmi ihtarname gönderdi. Ancak, bu ihtarnamelere rağmen Vural Ak'ın direnmeye devam etmesi, krizin çözümüne yönelik atılan adımları etkisiz kılıyor. Bu durum, ihalenin neden yapıldığı ve devletin bu konuda neden daha sert tedbirler almadığı sorusunu da beraberinde getiriyor.

İstanbul Park’ta yaşanan bu kriz, Türkiye’nin F1 takvimine geri dönme umutlarını zora sokuyor. Yeni işletmeci Lale Cander, Imola’da FIA ve Formula 1 yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtse de, pistin devralınmasındaki gecikmeler, bu çabaların boşa çıkma riskini artırıyor.

Vural Ak’ın direnişi sadece pistin devredilmesi sürecini değil, aynı zamanda ticari menfaatleri de içeriyor. İstanbul Park’a giden yollardaki kara yolları tabelalarında hala kocaman ‘Intercity’ logosunun yer alması, bu durumun ne kadar süreceği ve reklam bedelinin nasıl hesaplanacağı konusunu da gündeme getiriyor. Pist boşaltıldıktan sonra bu tabelaların ne olacağı ise ayrı bir merak konusu.

İlerleyen Süreçte Ne Olacak?

İstanbul Park’taki bu kriz, yalnızca yerel değil, uluslararası alanda da dikkatle izleniyor. Yeni işletmeci Lale Cander, Formula 1’in Türkiye’ye dönmesi için yoğun çaba sarf ederken, Vural Ak’ın hukuksuz tutumu ve devletin bu konudaki tavrı, krizin çözümünü zorlaştırıyor.

İstanbul Park’ın devri, Türkiye’nin motor sporları alanında uluslararası arenada yeniden önemli bir yer edinmesi için kritik bir adım. Ancak, Vural Ak’ın bu gücü kimden aldığı ve neden direnmeye devam ettiği sorusu, çözülmesi gereken önemli bir mesele olarak ortada duruyor.