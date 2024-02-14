Seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre Özlale, ilk olarak Bayındır ilçesindeki Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ziraat Odası, Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini ziyaret etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Özlale, Bayındır'da halkın bir çok sorununun yıllardır çözüm beklediğini belirterek, "Belediyenin metruk halde bıraktığı birçok bina bulunuyor. Engelli vatandaşlara hizmet eden okulun yıkılmasına rağmen yenisinin yapılmaması engelli vatandaşlarımız için büyük bir problem. Bu sorunlar çözülmeyecek sorunlar değil. Biz hizmet öncelikli belediyecilik anlayışımızla bu sorunların hepsini kısa sürede çözeriz. Yeter ki İzmir halkı bize güvensin." ifadelerini kullandı.

Tire'de ise Belediye Başkanı Atakan Duran, Ziraat Odası ve Tire Süt Kooperatifini ziyaret eden Özlale, projelerini anlattı.

Tire Çarşısı'nda esnaf ve pazarcılarla sohbet eden Özalele, tarım ve tarıma dayalı sanayinin geliştiği bu bölgelerde üretici ve sanayiciyi destekleyecek projelerle bölgenin refahını daha da artırmayı hedeflediklerini ifade etti.