KARTELLEŞME KABUL EDİLEMEZ

İnşaat sektörünün temel hammaddelerinden olan beton ve çimento, sektörün sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için rekabetin korunması gereken kritik alanlardan biri olduğunun altını çizen Olgun, “Son yıllarda beton ve çimento sektöründe kartelleşme eğilimlerinde bir artış gözlemliyoruz. Bu karteller, fiyatları manipüle ederek tüketicilere yüksek maliyet yansıtıyor, sektörde rekabeti engelleyerek pazarı kontrol altına alıyor. Bu durum, inşaat maliyetlerinin artmasına ve sonuç olarak konut ve iş yeri fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. İzmir’in en çok konut üreten ilçesi Torbalı’dan tüm kartel firmalarına sesleniyoruz: ‘İnşaat sektöründe yaşanan bu kartelleşme kabul edilemez’ Bu nedenle, kartellerle mücadelede kararlılıkla hareket etmeli ve rekabetin korunması için gerekli adımları atmaya devam etmeliyiz” dedi.

DAHA ÖNCE BAŞARDIK

Daha önce ilçedeki müteahhitlere öncülük ederek kartelleşen çimento firmalarına boykot uygulatan ve bu eylemiyle yapılan zammın miktarını düşürmeyi başaran TTO Başkanı Olgun, “Önceki yıllarda müteahhitlerimiz ile göstermiş olduğumuz dayanışma sonucunda kartel firmalar, Rekabet Kurulu tarafından ‘Uyumlu eylem halinde bölge paylaşmak ve fiyatları artırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri’ gerekçesiyle ağır cezalar alarak geri adım atmak zorunda kalmışlardı. Daha önce bu kartellerin fahiş zamlarına karşı mücadelemizi kazanmıştık. Yine kazanabileceğimizden emin olabilirler. Biz yorulmadan ve usanmadan bu konuyu gündeme getirmeye devam edeceğiz. TTO Başkanı olarak, kamuyu da bu tür rekabet ihlallerine karşı duyarlı olmaya çağırıyorum. Ancak kamuoyunun dikkati ve desteğiyle, adil bir rekabet ortamını sağlayabiliriz” diyerek sözlerine son verdi.