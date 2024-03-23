İzmir'de gerçekleştirilen 'Mahzen 13' operasyonu kapsamında, 2 ayrı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 26 şüpheliden 15'i tutuklandı. Ayrıca, 6 kişiye ev hapsi cezası verilirken, 5 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleşen operasyonda, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak', 'nitelikli yağma', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'silahlı tehdit', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme' ve '6136 SKM' suçlarını işleyen suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında, Murat Hanaylıoğlu liderliğindeki bir suç örgütüne yönelik Konak, Bayraklı, Bornova, Buca, Narlıdere, Torbalı ve Urla ilçelerinde baskın düzenlendi. Bu baskında, 18 şüpheli gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi. Bu şüphelilerden 9'u tutuklandı, 5 kişiye ev hapsi verildi, 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Aynı gün içerisinde Tahsin Aktaş liderliğindeki başka bir suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda, Buca, Bayraklı, Bornova, Konak ve Narlıdere ilçelerinde 8 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1 kişiye ev hapsi verildi, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Her iki operasyonda yapılan aramalarda, 2 otomatik tabanca, 10 tüfek, 16 tabanca, 75 fişek, 43 kartuş, 5 senet ve uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen bazı maddeler ile sahte kimlik kartları ele geçirildi.