Bu süre zarfında 1 milyar 400 milyon yolcu taşıyan İzmir Metro A.Ş., 47 milyon 736 bin 633 kilometre yol kat ederek dünyanın etrafında 1191 tur atmış oldu.

İzmir Metro A.Ş.'nin bu başarısı, Halkapınar'daki Genel Müdürlük binasında düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamaya İzmir Metro A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez Alev, Genel Müdür Ertan Sayılkan ve personel katıldı.

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Alev | Daha da dinamik yoluna devam edecek

Törende konuşan İzmir Metro A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez Alev, gururlu ve heyecanlı olduklarını belirterek, “Hepimiz için çok önemli bir gün. İzmir Metrosu, çeyrek asırlık bir çınar olmanın sınırına gelmiş durumda, hatta çeyrek asırlık. Muhteşem bir dönem. Genç ve dinamik, enerjik bir kuruluşuz ama bunun yanı sıra olgun yaşlardaki bir şirketin de neferiyiz. 1999 yılının 1 Eylül’ünde şu kapıdan içeriye girdim. 22 Mayıs’ta da ekip ruhuyla bu işletmeyi devreye aldık. Ne mutlu ki Cemil Tugay başkanımız da raylı sistemleri önemseyen bir stratejik yaklaşımla ulaşıma bakıyor. Daha çok işler yapacağız. 24 yaşında olgun bir yapı haline gelen şirketimizin, bundan sonra da yeni çalışmalarla, daha da dinamik yoluna devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

Sayılkan | Emeği geçenlere teşekkür ederim

İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürü Ertan Sayılkan ise, “24’üncü kuruluş yıl dönümümüz hepimize hayırlı olsun, kutlu olsun. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, paydaşlarımıza, yolcularımıza saygılarımı sunarım. Şirketimiz umarım uzun yıllar başarıyla, kazasız belasız hizmetlerine devam eder” diye konuştu.