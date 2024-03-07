İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen bir motosiklet kazası, sürücünün polise çarpıp kaçmasıyla gündeme geldi. Umurbey Mahallesi Şehitler Caddesi'nde gerçekleşen olayda, motosiklet sürücüsü Ş.M.B., trafik denetimi yapan polis memuruna çarptıktan sonra kaçtı. Yaşanan bu olayın ardından sürücünün ehliyet ve ruhsatının olmadığını ortaya koydu.

Kaza Anı ve Yaralanma Haberi

Dün yaşanan kaza, Ş.M.B. tarafından kullanılan 35 PY 102 plakalı motosikletin, polis denetimi yapan ekipteki bir memura çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın ardından kaçan sürücü, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yaralanan polis memuru, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ehliyet ve Ruhsat Sorunuyla Kaçış

Ş.M.B.'nin kaza sonrasında yakalanmasının ardında ehliyet ve ruhsat sorununun olduğu belirlendi. Denetim sırasında kaçmasının nedeni olarak sürücünün geçerli bir ehliyet ve ruhsata sahip olmaması dikkat çekti.

Tutuklama Kararı ve Hukuki Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ehliyet ve ruhsat eksikliği, sürücünün tutuklanma nedenleri arasında yer aldı.