Ziyaret esnasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konuları ele alındı. Toplantıya, Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, İzmir Fahri Konsolosu Bernard Arkas ile beraberindeki heyet, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve diğer bürokratlar da katıldı.

Başkan Tugay, İzmir’in tarih boyunca Türkiye’nin batıya açılan kapısı olduğunu vurgulayarak, “İzmir her zaman ülkemizin batıya dönük yüzü olarak samimiyetiyle, dış dünya ile olan güçlü bağlantılarıyla ön planda olacak. İzmir birçok başarıya imza atacak” dedi. Tugay, İzmir'in dinamik ve yenilikçi yapısıyla uluslararası arenada daha fazla iş birliği ve projelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

"İzmir’in uluslararası ilişkiler alanında çok daha atak olması için uğraşıyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Ziyaretiniz için çok teşekkür ederim. Tarihi, kültürel ve ekonomik ortaklıklarımız geçmişimizden bu yana Fransa ve İzmir arasında çok yoğun. Bu bağların bu kadar güçlü olmasından memnuniyet duyuyoruz. İleriye dönük bağlarımızı daha da güçlendirebilmek adına Fransız Kalkınma Ajansı, Fransız bankaları ve ticaret odaları ile iş birliği içinde bulunacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Başkanlık sürecimiz içinde İzmir’in uluslararası ilişkiler alanında çok daha atak ve canlı olması konusunda elimizden gelen çabayı gösterme gayreti içindeyiz. Önümüzdeki süreçte yabancı yatırımcıları kente çekmeye yönelik önemli adımlar atacağız. Yabancı ülkelerle, özellikle Fransa ile daha iyi iş bağlarının güçlendirilmesi için neler yapabileceğimizi araştıracaklar. İzmir her zaman ülkemizin batıya dönük yüzü olarak samimiyetiyle, dış dünya ile olan güçlü bağlantılarıyla ön planda olacak. Birçok başarıya imza atacak” diye konuştu.

"İzmir ile çok çalışıyoruz"

Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont, “İzmir ile çok çalışıyoruz. Özellikle Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile. İzmir Fransa için tarihi, ekonomik, kültürel, siyasi olarak çok önemli bir şehir. Birlikteliğimizi, iş birliklerimizi ekonomik ve ticari anlamda, politik ve sosyal anlamda her zaman güçlendirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

"İzmir’de çok fazla yerleşik Fransız şirketi var"

İstanbul Fransa Başkonsolosu Olivier Gauvin, “Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirmek gerektiğine inanıyoruz. İzmir’de çok fazla yerleşik Fransız şirketi var ama neden daha fazlası olmasın? Bin 200 kadar Fransız kökenli insanımız yaşıyor İzmir’de. Onların İzmir’de bulunması bağları çok güçlendiriyor. Ekonomik ve ticari bağlarımızı da güçlendirebilirsek, daha fazla Fransız ortaklı şirketlerin İzmir’de yatırım yapmasını sağlayabilirsek her iki ülke için de çok iyi olacaktır” ifadelerini kullandı.