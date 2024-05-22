Son bir aydır zaman zaman etkili olan çöl tozu, yeniden İzmir'e kabus gibi çöktü. Sabahın erken saatlerinden itibaren güneşin doğuşu dahi gözlemlenemezken, havanın rengi griye döndü. Çöl tozu, öğle saatlerine doğru daha da yoğunlaştı ve kentin iki yakası birbirinden zor ayırt edilir hale geldi.

Araçlar da çöl tozu ve hafif yağmurun etkisiyle çamura bulandı. Binlerce aracın tozun etkisiyle kirlendiği gözlendi.

Uzmanlar, çöl tozunun sağlık üzerinde ciddi zararları olabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Bu nedenle, dışarı çıkarken mümkün olduğunca maske kullanılması ve temasın azaltılması gerektiği vurgulanıyor.