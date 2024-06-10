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Kazada sürücülerin de aralarında olduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, yolu trafiğe kapatırken, yoğun dumanın yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kocaeli'de tır ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

Kocaeli'de tır ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde seyreden 34 AT 7416 plakalı tır, kontrolden çıkarak bariyer lere ve aynı yönde giden 06 DAN 490 plakalı otomobile çarptı. Arkadan gelen 35 BUN 056 plakalı minibüs de tıra çarptı. Kaza sonrası henüz belirlenemeyen nedenle araçlar alev aldı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde kontrolden çıkan tır ın, otomobil ve minibüsle çarpışması sonucu yangın çıktı, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

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