Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkoğlu Kemal Beyazıt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan E.T, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, M.G'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

M.G. ile olay yerinde bulunan E.T, silahla yaralandı.

Göllühüyük Mahallesi kırsalında iş insanı A.D.B. (75) ile M.G. (53) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi nde çıkan silahlı kavga da 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.