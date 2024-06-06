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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, A.K, A.C, R.B. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev iş yerlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda A.K, A.C, R.B. ve F.E.P. gözaltına alındı.

Adana'da bir evin bacasında ruhsatsız 15 silah ele geçirildi

Adana'da bir evin bacasında ruhsatsız 15 silah ele geçirildi

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