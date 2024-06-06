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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İtfaiye ekipleri, içeri yayılan duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 4 kişiyi merdiven yardımıyla tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, A.P, Yenişehir Mahallesi Ferman Sokak'taki 3 katlı bir apartmanda bulunan evde, kız arkadaşını dövdükleri gerekçesiyle ailesiyle tartışmaya başladı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir genç, kız arkadaşını dövdükleri gerekçesiyle tartıştığı ailesiyle birlikte yaşadığı evi ateşe verdi, apartmana yayılan dumandan 4 kişi etkilendi.

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