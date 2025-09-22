Ne çok sorumluluğun var değil mi Canım Kadın?

İş, eş, çocuklar, ev, arkadaşlar… Derken hayatın akışında hep başkaları için çabalarken kendini en sona koyduğunu fark etmiyorsun bile. Bir bakmışsın uykusuz geçen geceler, yorgun sabahlar ve bir türlü bitmeyen telaşlar ömrünü tüketmiş.

Sahi, en son ne zaman kendini hatırladın?

En son ne zaman kendi kalbine kulak verdin, ruhunun neye ihtiyacı olduğunu sordun?

Biz kadınlara hep “güçlü olmalısın” denildi. Oysa gerçek güç, her yükün altına girmek değil, ihtiyaç hissettiğinde destek istemeyi de bilmektir. Yalnızlığı sevebilirsin ama unutma, dayanışma da bir şifadır.

Canım Kadın hayat bana öğretti ki; güçlü olmak önce kendine iyi bakmaktır. Çünkü sen iyi olursan, ışığın başkalarına da yol olur. Düşsen de, yorulsan da, hatalar yapsan da önemli olan yeniden ayağa kalkarken kendini hatırlamaktır.

Bugün kendine sor:

Hangi hayallerini unuttun?

Hangi yorgunluklarını görmezden geldin?

Kimlere “evet” derken kendine “hayır” dedin?

Kendini hatırladıkça omuzlarındaki yük hafifleyecek, gülüşün çoğalacak. Çünkü seni yaşatan şey aslında içindeki ışık… O ışığı beslemek için önce kendine dönmen gerek.

Egzersiz: “Kendini Hatırla”

1. Sessiz bir ortamda aynanın karşısına geç.

2. Gözlerinin içine bakarak yüksek sesle şunu söyle:

“Ben buradayım. Benim de desteğe, sevgiye ve şefkate ihtiyacım var. Kendimi görüyorum, kendimi seviyorum.”

3. Ardından 3 derin nefes al ve her nefeste “omuzlarımdaki yükleri bırakıyorum” de.

4. Son olarak bir deftere, bugün kendin için yapacağın tek bir şeyi yaz ve gün bitmeden uygula.