Kim Kardashian, ilk çocuğu North'a hamileyken canının Paris'teki Hotel Costes'in ünlü cheesecake'ini çektiğini belirtti. Ancak Paris'e vardığında tatlının kalmadığını öğrendi. Bunun üzerine otelin özel düzenlemeler yaparak tatlıyı getirdiğini ve bu durumun gününü güzelleştirdiğini ifade etti. Kardashian, "Paris'e vardığımda bana tatlının kalmadığını söylediler. 'Anlamıyorsunuz! Yarın ayrılıyorum!' dedim," şeklinde konuştu. Otel yetkilileri bu durumu anlayışla karşılayarak cheesecake'i temin ettiler.

150 milyon dolarlık özel jet

Kim Kardashian'ın 150 milyon dolarlık özel jeti, daha önce sosyal medyada ve The Kardashians programında gösterilmişti. Özel olarak tasarlanan jet, krem kaşmir deri koltuklar, iki yatak ve iki banyodan oluşuyor ve 10 misafir ağırlayabiliyor. Kardashian, bu lüks jeti zenginliğini sergilemek için sık sık kullanıyor.

2015 yılında Vogue'a verdiği röportajda, Kardashian Paris'teki Hotel Costes'in cheesecake'ini "cennet" olarak nitelendirmiş ve normalde peynirli keki sevmediğini ancak bu özel tatlı için Paris'e uçtuğunu itiraf etmişti. Mesafeye rağmen bu "son keyfi" için özel jetini kullanarak Paris'e uçmaya karar vermesi, bir kez daha tartışmaların odağı haline geldi.

Kim Kardashian, eski eşi Kanye West ile birlikte dört çocuk sahibi: North, Saint, Chicago ve Psalm. Kardashian, zenginliğini sergilemesi ve çocuklarıyla ilgili konularda da sık sık eleştirilere maruz kalıyor.