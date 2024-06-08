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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birimleri dışında itfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri ve Orman Dairesi Müdürlüğü çalışanlarının yangın söndürme çalışmalarında rol aldığı belirtilen açıklamada, bölgede soğutma çalışmalarına devam edildiği aktarıldı.

Açıklamada, bir helikopterle havadan 11 sorti ile su atımı yapıldığı ve tüm personelin üstün gayretiyle yangının söndürüldüğü kaydedildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, bugün Lefke-Bağlıköy bölgesinde öğle saatlerinde çıkan yangına ivedilikle müdahalede bulunulduğu bildirildi.

ANKARA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ( KKTC ) Lefke-Bağlıköy bölgesinde çıkan yangın , Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve diğer yetkili kurumların müdahale siyle söndürüldü.

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