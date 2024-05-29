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Dilan Demirel'in yazdığı, Murat Çidamlı'nın yönettiği oyun, seyirciler tarafından beğeniyle izlendi.

KONYA (AA) - Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", onuncu gününde çeşitli etkinliklerle sürdü.

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