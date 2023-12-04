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İYİ Parti, GİK toplantısında 2024 Yerel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) iş birliği teklifini görüştü. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan İYİ Parti Sözcüsü Zorlu; CHP Genel Başkanı Özel ve kurmaylarının geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Merkezi'ne olan ziyaretlerinde 2024 Yerel Seçimleri için iş birliği yapma teklifi ilettiğini anımsattı. Zorlu, "Bu çerçevede Genel İdare kurulumuz bugün toplanarak söz konusu teklife ilişkin nihai bir karara varmıştır. Ancak öncelikle aracılığınızla şu görüşlerimizi milletimizle paylaşmak istiyoruz. İYİ Parti, milletimizin kutuplaştırıldığı böylesine bir dönemde, kendisine tek çıkış yolu aradığı bir zamanda Türk avazı, umut çığlığı olarak kurulmuş ve bugünlere gelmiştir. Çok açık ki İYİ Parti’yi aziz Türk milleti kurmuştur. İYİ Parti; milli kimlikten yoksun bir politikayla Türk devletini Türksüzleştirmek siyasetini güdenlere karşı, tertemiz Türk evlatlarının sesi olmuştur. Cumhuriyet ve demokrasi, hukuk ve adalet çığlığı kulakları sağır ederken, bu sesi duymazdan gelenler bilsinler: İYİ Parti, Cumhuriyet’in yeni yüzyılında, 100 yıl önceki o inanç ve ruhla aydınlığı müjdeleyecektir. Mahalli idareler seçimi, Türk milletinin bu kötü gidişata yol açanlara mesajını vereceği bir seçim olacağı gibi; İYİ Parti açısından iktidar yürüyüşümüzde rotanın yeniden belirlenmesi anlamını taşıyacaktır. O rota milletimizin ta kendisidir" dedi.



'MİLLETİMİZİN ÇAĞRISINA SAHİP ÇIKARAK YÜRÜMEYE DEVAM'



Toplantıda hemen hemen tüm GİK üyelerinin görüşlerini büyük bir açıklıkla ortaya koyduğunu ve ardından oylamaya geçildiğini bildiren Zorlu, "Bu, siyasi tarihimizde çok fazla örneği olmayan bir demokrasi şölenine dönüşmüştür. Mesele bütün yönleriyle irdelenmiş ve yapılan oylama neticesinde Genel İdare Kurulumuz; 2024 yerel seçimlerine ‘hür ve müstakil’ olarak girme kararı almıştır. Unutulmamalıdır ki cesurlar hareketi; ‘zafere giden yolda her yol mübah’ anlayışına bir karşı duruştur. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, ülkemizi karanlığa sürükleyen bu muktedir siyasi anlayışın karşısında durmaya, milli mukaddesatımıza milletimizin üçüncü bir yola, alternatif çağrısına da sahip çıkarak yol yürümeye devam edeceğiz. İYİ Parti olarak 2024 seçimlerine ‘hür ve müstakil’ olarak, yani Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi 'özü başımıza' gideceğiz. Seçmenimizin karşısına en doğru adaylarla çıkarak, İYİ Belediyecilik parolası ile milletimize hizmet etme sorumluluğunu onlarla paylaşacağız. Bu kararımızın öncelikle ülkemize, milletimize, İYİ Parti ailesine hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.



'KARAR OY ÇOKLUĞU İLE ALINDI'



Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zorlu, kararda etkili olan oy birliği hususundaki soruyu, "Karar oy çokluğu ile alındı. Bu kararın bir özelliği var, getirilen bir teklif genel başkanımız tarafından Genel İdare Kurulumuza yansıtıldı, değerlendirmek üzere getirildi. Orada da bu karar bu şekilde oylandı ve çıktı. Tartışmaya o anlamda kapalı. Matematiksel, çoğunluk veya azınlık üzerine gitmemek gerekiyor. Bildiğiniz gibi yetkili kurullar bu kararları aldığında bütünsel bir karar olarak bir partiyi temsilen onun görüşünü tayin edecek şekilde alıyor. Bütün Genel İdare Kurulu üyelerimiz görüşlerini beyan ederken şunun altını çizdiler ‘karar ne olursa olsun hepimiz partimizin alacağı bu kararın arkasında duracağız ve inşallah 2024 seçimlerinde İYİ Partimizi, milletimizin arzu ettiği alternatif siyaset yolculuğuna doğru taşıyacağız" ifadesini kullandı.