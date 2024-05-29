Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 12 bin 978 lira ceza kesildi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kontrolsüz çıkış kaza getirdi

Kaza, Ege Mahallesi 457’nci Sokak’ta dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. yönetimindeki 35 BLE 097 plakalı ATV, yola kontrolsüz çıktığı ileri sürülen A.B. idaresindeki 09 AGT 735 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ATV’den düşerek yola savrulan E.Y. hafif yaralandı.

İlk müdahale ve hastane süreci

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralı E.Y., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ceza ve soruşturma

Ehliyetsiz olduğu tespit edilen ATV sürücüsü E.Y.'ye 12 bin 978 lira para cezası kesildi. Kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.