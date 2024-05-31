Aydın'da gerçekleştirilen operasyonlarda, online satış platformları üzerinden nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlarla ilişkilendirilen 21 şüpheli tutuklandı. Bu tutuklamalar, organize suç örgütlerinin ekonomik faaliyetlerine darbe vurmayı hedefliyor.

Uyuşturucu İmal ve Ticareti Suçundan 17 Kişi Gözaltına Alındı

Erzurum ve Muş'ta düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işlediği belirlenen 17 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonlar, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında atılan önemli adımlar arasında yer alıyor.

Tefecilik ve Borç Tahsili Suçundan 7 Şüpheli Yakalandı

Karaman ve Konya'da gerçekleştirilen operasyonlarda, tefecilik yaparak yüksek faizle borç verip, darp ve tehdit yoluyla borç tahsili yapan 7 şüpheli yakalandı. Bu tutuklamalar, vatandaşların ekonomik güvenliğini sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Operasyonlarda Ele Geçirilen Suç Aletleri

Operasyonlar kapsamında çok sayıda tabanca, av tüfeği, uyuşturucu madde, sahte fatura, fiş ve senet gibi suç aletleri ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, operasyonlara katkı sağlayan jandarma ekiplerini tebrik ederken, "Suçta kibirlenen organize suç örgütü üyelerini adalete teslim etmeye devam edeceğiz" dedi.