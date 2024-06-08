Lezzeti kadar iriliğiyle de meşhur olan, çay bardağına sığmayan ve 1 liradan büyük olan ‘Ziraat 900’ cinsi kirazlar tüketiciyle buluşuyor. Bardağa sığmayan ’Ziraat 900’ cinsi kiraz piyasada 200 ile 250 TL arasında satılıyor.

Kiraz ve şeftali üretimiyle öne çıkan Lapseki ilçesi, meyve yetiştiriciliğinde önemli bir merkez konumunda yer alıyor. Lapsekili üreticiler, bir süredir kiraz hasadına devam ediyor. Her gün toplanan kirazlar İstanbul’a hallere gönderiliyor. Lapseki’nin lezzeti ve iriliğiyle meşhur kirazları buradan da tüketicinin sofralarına ulaştırılıyor. Lapseki kirazı, aromasını toprak yapısından alıyor. Son günlerde ise çay bardağının boğumundan geçmeyecek kadar iri ve 1 liradan büyük olan ’Ziraat 900’ cinsi kirazlar toplanmaya başladı. Lapseki’de bu yıl yaklaşık 10 bin dekar alanda kiraz üretimi yapılıyor.

Lapseki’nin şeftali, kiraz ve nektarin ile adından söz ettirdiğini belirten ilçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, “Tabiri caizse meyve depomuz. Kirazımızın hasadı başladı. Çay bardağından da kirazlarımız geçmiyor. Lapseki geçiş ilkim özelliklerini taşıyan bir ilçemiz. Üreticilerimiz bilinçli ve neyi nasıl şekilde yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Böyle olunca da ağızda iz, lezzet ve nefaset bırakan bir sağlıklı ürünler ortaya çıkıyor. Kirazda aranan ilk parametre irilik, renk, tat. Bizde ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üretimin en başından sonuna kadar üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Böyle üreticilerimizle, tüketicilerde memnun oluyor. Tüketicilerimiz üzerinde Lapseki, Çanakkale yazan tüm ürünleri gönül rahatlığıyla sağlıklı bir şekilde tüketebilirler. Biz başından sonuna kadar bunun takipçisiyiz. 7 bin ile 10 bin dekar arasında bir üretimimiz var. İstanbul Çanakkale ürünlerinin çıkmasını ve satmasını bekliyor. İhracatçılarda Çanakkale ürünlerini bekliyor. Şuanda bardağa sığmayan bu kiraz 200 il 250 lira arasında satılıyor” dedi.

Emekli sınıf öğretmeni olan ve 25 yıldır kiraz üreticiliği yapan Cahide Çoban, doğa sevgisinden dolayı kiraz üreticiliğine başladığını belirterek, “Kiraz hasadımız başladı. Rekolteden çok memnunum. Alıcı sıkıntımız yok. Sürekli ürünlerimiz tercih ediliyor. Kaliteli, raf ömrü çok uzun ürün yetiştiriyoruz. Aroması yüksek çay bardağına sığmayan lezzetli bir kirazımız. Kirazımız 200 ile 250 lira arasında satılıyor. Bu ürünümüz toplandıktan sonra İstanbul’a hale ve büyük marketlere gidiyor. İyi mal, iyi para demek oluyor. Bardağa sığmayan bu kirazımız 1’inci kalite. Ortalama fiyatı 200 ile 250 lira arasında geliyor. Bu kirazımıza talep çok. Bende bir emekçiyim. Kiraz toplayan çalışanlarımın yanı sıra ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine de teşekkür ederim” diye konuştu.

Bardağa sığmayan ’Ziraat 900’ cinsi kiraz piyasada 200 ile 250 TL arasında satılıyor.