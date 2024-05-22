Denizli İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Türk Mutfağı Haftası kapsamında Denizli’nin meşhur yemeklerini, tatlarını ve coğrafi işaretli ürünlerini tanıttı.

Portatif fırında usta ellerin hazırladığı şehrin meşhur lezzeti Denizli Tandır Kebabı başta olmak üzere, Denizli keşkeği, Kızılcabölük Kaşık Helvası gibi birçok lezzet ve coğrafi işaretli ürün davetlilere ikram edildi.

Etkinliğe Vali Coşkun, Belediye Meclisi Başkanvekili Marım, Rektör Kutluhan, Cumhuriyet Başsavcısı Ataman ve Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan da katıldı.