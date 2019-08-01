Toparlayıcı Tayt ile Bütün Kadınlar Fit

Tayt kullanımı genel olarak vücut tip düzgün ya da kilo sorunu olmayan kadınların tercih ettiği bir kombin olarak bilinmektedir.

Ancak kadınların tayt kullanırken yaşadıkları sorunları tespit eden tasarımcılar toparlayıcı tayt modelleri ile birlikte her beden tipinden ve her kilodan kadınlarında tayt kullanabilmelerini sağlamıştır. Toparlayıcı taytlar ile hem sporda hem de günlük yaşamda çok daha fit bir görünüme sahip olan kadınlar aynı zamanda da olmasına gereken ideal vücut tipine daha yakın bir görünüm elde etmektedirler.

Toparlayıcı Tayt Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Toparlayıcı tayt alırken öncelikle vücut tipine uygun bir tayt olup olmadığına dikkat edilmelidir. Nitekim her beden aynı değildir ve her bedenin toparlanması gereken bölgeleri aynı değildir. Kimi beden tiplerinde aşağıya sarkan kaçların yukarı kaldırılması gerekirken kimi benden tiplerinde yanlara yayılan kalçaların içeriye doğru toparlanması gerekmektedir. Bu yüzden toparlayıcı tayt alan birisi kalça yapısına uygun bir tayt tercih etmelidir. Aynı zamanda da göbek sorunu olan kadınlar düşük bel taytlardan uzak durmalıdırlar. Çünkü düşük bel taytlar göbeğin daha da belirgin olmasına neden olacaktır. Ancak yüksek bel tayt kullanan birisi göbek sorununu da büyük oranda çözmüş olacaktır.

Tayt modelleri noktasında toparlayıcı taytlardan yana tercihini kullanacak ola kişiler aynı zamanda esnek kumaş tercih etmelidirler. Aksi takdirde yeteri kadar esnemeyen bir toparlayıcı tayt kişinin kan dolaşımını olumsuz yönde etkiler. Şık görünmek isterken sağlığından olmak istemeyenler bu önemli detaya özellikle dikkat etmelidirler. Bayan taytlar için kullanılan esnek kumaşlar aynı zamanda da nefes alan kumaşlardan yapılmalıdırlar. Aksi takdirde nefes alamayana beden terleme yapar ve tayt kullanan kişinin ıslak bir görünüm yaşamasına neden olur. Nefes almayan kumaşlar aynı zamanda da kişinin tayt giyerken rahatsız olmasına neden olur. Buna rağmen uzun süreli nefes almayan kumaştan tayt kullanmaya devam eden kişilerde ise cilt hastalıkları oluşmaya başlar ki bu hastalıkların başında mantar sorunu gelmektedir. Özellikle nefes almayan kumaşların genital bölgede oluşturduğu mantar sorunu kişinin hem günlük yaşamını hem de cinsel yaşamını ciddi anlamda sarsmaktadır.

Toparlayıcı Tayt Modelleri İçin: https://www.upandfit.com/Push-up



