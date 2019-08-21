Yüz Maskesi Çeşitleri

Cilt bakımının sadece estetik amaçlı yapılmaması gerekir. Hem sağlık, hem de daha sonraki süreçlerde oluşabilecek cilt problemlerinin önüne geçilebilmesi için düzenli bakım yapmalısınız.

Küresel ısınmayla beraber kirli hava, sigara, alkol ve kötü beslenme gibi sorunlar vücudu ciddi şekilde etkilemeye başlar. Özellikle bu sorunlar yüz ve dekolte bölgesini de olumsuz şekilde etkiler. Bu da erken yaşlarda cildin yıpranmasına neden olur. Vücudun büyümeyi tamamladığı 20’li yaşlardan itibaren, cilde düzenli olarak bakım yapılması gerekir.

Yüz Bakım Maskesi

Yüz bakımı yapılırken mutlaka cilt tipine ve yaş aralığına göre ürünlerden destek almanız gerekir. Her ürün içerisinde nem, kolajen ve yağ oranı farklılık gösterir. Temel yüz bakımı uygulamaları, cilt temizliği ve nemlendirme şeklinde yapılır. Cildin kendini en iyi şekilde onarması için düzenli olarak yüz bakım maskelerinin de uygulanması gerekir. Yüz bakım maskeleri, erken dönemde yaşlanmayı engellemektedir. Maskeler cildin daha parlak ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Kan dolaşımını hızlandıran maskeler gözenekleri siyah noktalardan arındırarak birikmiş toksinleri yok eder.

Cilt tipiniz yağlı ise kil ya da çamur maskeleri, kuruysa yumuşak maskelerden destek alabilirsiniz. Özellikle mevsim geçişleri sırasında, ani sıcak-soğuk hava değişimlerinden hızlı bir şekilde etkilenmeye başlayan yüz bölgesi için yüz bakım maskelerinden destek almanız gerekir.

Yüz maskesi mutlaka temizlenmiş bir cilde uygulanması gerekir. Daha sonra ise nemlendirici krem kullanılmalıdır. Uygulama yapılırken boyun bölgesinden başlanır. Yukarı doğru yavaşça çıkarak maske yumuşak parmak hareketleri ile cilde yedirilir. Yüzünüzdeki en hassas alanlardan biri olan göz çevresine maske uygulanmaması gerekir. Maskeler cildinizde 20 dakikadan fazla kalmamalıdır. Bu süre boyunca mümkün olduğunca mimik hareketlerinden kaçınmanız tavsiye edilir.

Yüz Maskesi Fiyatları

Yüz maskesi fiyatları marka ve özelliklere göre değişkenlik gösterir. Farklı cilt sorunlarına özel yüz maskesi çeşitleri yer almaktadır. Anti-aging özelliği sayesinde cildi toparlayan ve elastikiyetini geri kazandıran maskeler yüksek fiyatları ile bilinir. Çoğu yüz bakım maskesinin içinde kil ya da özel çamur yer alıyor. Bu içeriği sahip maskeler onarıcı ve cildi ölü deriden arındırıcı etkileri ile bilinir. Siz de en kaliteli yüz maskelerini satın almak isterseniz https://www.recete.com/peeling-yuz-maskesi/ adresini ziyaret edebilirsiniz.