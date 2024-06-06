Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı trafik zabıta ekipleri, Yunusemre ilçesinde yetki belgesi olmadan servis taşımacılığı yapan araçlara yönelik sıkı denetimler başlattı. Özellikle sabah saatlerinde servis taşımacılığının yoğun olduğu noktalarda, trafik zabıta ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi.

Belgesiz taşımacılığa izin yok

Denetimler sırasında, işçi taşıyan servis araçlarının yetki belgeleri titizlikle kontrol edildi. Yetki belgesi olmadan ticari amaçla taşımacılık yapanlara, ilgili yönetmelikler kapsamında idari işlem uygulandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu denetimlerle korsan taşımacılığın önüne geçmeyi ve yolcu güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı yetkilileri, denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirtti. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın güvenli ve yasal taşımacılık hizmetlerinden faydalanmaları için denetimlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Belgesiz taşımacılığa kesinlikle izin vermeyeceğiz” denildi.