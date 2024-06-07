Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festival, "Doğanın iyileştiren senfonisi: Hemithea" temasıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Festivalin 5. haftasında, söyleşilerden konserlere, atölye çalışmalarından sergilere birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

Doğanın ve müziğin buluşması: Sığla ağaçlarının senfonisi

Marmaris yöresinin endemik ağaçlarından olan sığla ağaçları, bu yılki festivalin en dikkat çekici projelerinden birine ilham kaynağı oldu. ABD, Hollanda ve Türkiye'den müzik insanlarının bir yılı aşkın süre üzerinde çalıştığı proje, Günnücek Ormanı'ndaki iki sığla ağacının titreşim verileri üzerine bestelendi. Sığla ağaçlarının kendisini anlattığı bu eser, geleneksel Türk sazlarının eşlik ettiği MAKSAD Oda Müziği Topluluğu tarafından seslendirildi. Eserin dünya prömiyeri, Marmaris Milli Parkı Günnücek Ormanı'nda gerçekleştirildi ve izleyenleri büyüledi.

5. hafta etkinlikleri

Festivalin 5. haftasında sanatseverleri beş farklı etkinlik bekliyor:

Pelin Batu ile Söyleşi: 8 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de AKM'de gerçekleşecek olan bu söyleşide, Pelin Batu "Ana Tanrıçalar" konusunu ele alacak. Gaye Su Akyol Konseri: 9 Haziran Pazar günü Marmaris Amfi Tiyatroda sahne alacak olan Gaye Su Akyol, kendine özgü tarzı ve enerjisiyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Esther Abrami Konseri: 11 Haziran Salı günü saat 21.00'de Marmaris Amfi Tiyatroda gerçekleşecek konserde, Esther Abrami, Can Okan ve MBB Orkestrası ile birlikte son albümü "Cınema"nın Türkiye prömiyerini yapacak. Mehmed Sindel ile Film Okuma Atölyesi: 12 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de AKM'de gerçekleşecek olan atölyede, Mehmed Sindel ile sinema üzerine derinlemesine bir sohbet gerçekleştirilecek. MAKSAD Gençlik Orkestrası Konseri: 13 Haziran Perşembe günü saat 19.30'da Martı Marina Tarihi Kilisede düzenlenecek konserde, şef Doç. Dr. Samir Gülahmedov yönetimindeki orkestra, halka açık olarak sahne alacak.

Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali 2024, klasik batı müziğinden caza, koro ve sokak konserlerinden panellere, sergilere ve atölye çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede etkinliklerle dolu bir hafta sunuyor.