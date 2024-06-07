Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre, BIST 100 endeksi, hem Yİ-ÜFE hem de TÜFE'ye göre en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,89, TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,44 oranında getiri elde edildi.

Diğer yatırım araçları kaybettirdi!

Mayıs ayında Borsa dışında kalan diğer yatırım araçları yatırımcısına kaybettirdi. Mevduat, DİBS, Euro, dolar ve altın, hem Yİ-ÜFE hem de TÜFE'ye göre reel getiri sağlamadı.

Borsanın yükselişi devam edecek mi?

BIST 100 endeksi, son altı aylık ve yıllık değerlendirmelerde de en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Bu durum, borsanın yükseliş trendinin devam edebileceği beklentisini güçlendiriyor.

Yatırımcılar ne yapmalı?

Uzmanlar, yatırımcıların portföylerinde borsaya daha fazla yer vermelerini öneriyor. Ancak, her yatırım kararı gibi borsa yatırımları da risk içerir. Yatırımcılar, kendi risk toleranslarına göre hareket etmeli ve uzman görüşleri almalıdırlar.

Borsanın geleceği ne olacak?

Borsanın geleceği, ekonomik ve siyasi gelişmelere bağlı olarak değişecektir. Ancak, mevcut veriler ve uzman görüşleri, borsanın yükseliş trendinin devam edebileceğini gösteriyor.