Alanında başarılı oyuncuların ödüllendirildiği gecede Türk tiyatrosuna uzun yıllar emek veren duayen sanatçılara Onur Ödülleri takdim edildi. Yılın En İyi Komedi Oyunu ödülünü 'Seni Seviyorum İyi Ki Ayrılmışız' oyunu ile Melis İşiten ve Şahin Irmak, Yılın En İyi YouTube Programı ödülünü ise 'Zaten Show' ile Melis İşiten kazandı.

İki ödül birden kazanan Melis İşiten, "Bu sene programımız çok ses getirdi. 40 bölümü geride bıraktık. Edis ve Cem Yılmaz'ı programa bekliyorum" şeklinde konuştu. Ancak, dikkatleri üzerine çeken bir başka konu ise eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni ilişkisi oldu.

"Uraz'ın mutluluğu benim mutluluğum"

Melis İşiten, Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi Sayna Soleimanpour ile olan ilişkisinin gündeme gelmesi üzerine şu açıklamayı yaptı: "Hayırlı olsun ilişkisi... Ada ve Uraz'ın mutluluğu benim mutluluğum... Onun hayatında kim olursa olsun ben mutluyum. Yolu bahtı açık olsun."

İşiten ve Kaygılaroğlu'nun Ada isminde bir kızları bulunuyor.