Menderes'in kalbinde atacak tarihi bir gün yaklaşıyor! CHP Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Menderes'teki halk buluşmasına, Türk bayraklarıyla katılmaya çağırıyor.

Menderes Meydanı'nda Görsel Şölen

Yerel seçim çalışmaları yoğun bir şekilde devam eden CHP Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek, 13 Mart Çarşamba günü saat 16.00'da gerçekleşecek etkinlik için Menderes Meydanı'nda bulunan vatandaşları Türk bayraklarıyla bir araya gelmeye davet ediyor. Çiçek, bu buluşmanın görsel bir şölenle süsleneceğini belirtiyor.

Tüm Menderesliler Davetli

Çiçek, Menderes'e sevdalı herkesi halk buluşmasına beklediklerini ifade ediyor. "Menderes Çarşamba günü tarihi bir gün yaşayacak. Partimizin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, Mendereslilerle buluşacak. Sayın Özel'in halk buluşmasında Türk bayraklarıyla büyük bir görsel şölenle buluşmaya hazırlanıyoruz. Menderes sevdalısı herkesi Türk bayraklarıyla büyük buluşmaya bekliyoruz." dedi.