Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç elde eden bir suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 11 şüpheliyi yakaladı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç elde eden 11 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, Akdeniz, Erdemli, Mezitli, Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde 11 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Operasyon sırasında adreslerde arama yapan ekipler, şunlara el koydu:

13 cep telefonu

15 sim kart

3 tablet

24 kredi kartı

1 hafıza kartı

2 hesap cüzdanı

22 tabanca fişeği

Yasadışı bahisten elde edilen 5 bin 500 TL

Çok sayıda dijital malzeme ve doküman

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.