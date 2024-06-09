Yeni dönemde “insan odaklı şehir” sloganı ile yola çıkan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Bayramyeri Meydanı’nda dün (7 Haziran Cuma) akşam saatlerinde vatandaşlara konser sürprizi yaşattı. Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu’nun konser sürprizi ile karşılaşan vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı. Birbirinden güzel ve hareketli marş ve şarkılarla Bayramyeri Meydanı’na renk getiren Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Şarkı ve marşlara alkışlarla eşlik eden Denizlililer, konser sürprizini büyük bir beğeni ile karşıladı. Bazı vatandaşlar şarkılara oynayarak eşlik ederken, bandonun muhteşem performansı uzun süre alkış topladı.





“Sevgiyle ve dayanışmayla kuşatacağız”





Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da konser esnasında Bayramyeri Meydanı’nda vatandaşların sevinci ve coşkusuna ortak oldu. Şehir dışından gelen yerli turistlerinde yoğun ilgi gösterdiği konserde Başkan Çavuşoğlu tek tek vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Halkın meydanları ile bütünleşip yaşaması gerektiğini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, “Denizli’mizde güzelliklerin artması adına hep birlikte gayret ediyoruz. Bu güzel şehrin meydanlarını, caddelerini sanatla, kültürle, sevgiyle ve dayanışmayla kuşatacağız. Denizli Büyükşehir Belediyemizin Bandosu'nun müzik dinletisi eşliğinde halkımızın mutluluğuna ortak olduk” diye konuştu.