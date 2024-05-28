MGK toplantısının ana başlığı, terörle mücadele olacak. Türkiye'nin hedefi, Irak sınırlarındaki güvenlik çemberini bu yaz itibarıyla tamamlamak. Toplantıda, Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarının yok edilmesi için devam eden operasyonlar üzerinde durulacak. Ayrıca, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye’nin kuzeyinde düzenlemeyi planladığı yasa dışı seçimlere karşı alınacak tedbirler ele alınacak. Kurul üyeleri, FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadeledeki son durum hakkında bilgi verecek.

İsrail'in Filistin Topraklarındaki Katliamları

MGK'da, İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü katliamlar da görüşülecek. Saldırıların durdurulması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve İsrail’in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçilmesi için yürütülen diplomasi trafiği değerlendirilecek. İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin sayısının artması için atılabilecek adımlar da ele alınacak. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan ve Türkiye'nin de müdahil olma kararı aldığı soykırım davası hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Irak'ın Kuzeyindeki Terör Operasyonları

Toplantıda, Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarının yok edilmesi için devam eden Pençe serisi operasyonları da ele alınacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bu operasyonlar hakkında kurul üyelerine detaylı bilgi verecek. Türkiye'nin, Irak sınırındaki güvenlik çemberini bu yaz itibarıyla tamamlamayı hedeflediği belirtiliyor.

FETÖ ve DEAŞ ile Mücadele

FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadeledeki son durum da MGK'nın gündeminde olacak. Kurul üyeleri, bu terör örgütleriyle ilgili son durumu ve alınacak tedbirleri masaya yatıracak. Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığı vurgulanacak.

Diploması Trafiği ve Filistin

İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili diplomasi trafiği de toplantının önemli gündem maddelerinden biri olacak. Saldırıların durdurulması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için yapılan diplomatik çabalar değerlendirilecek. Türkiye'nin, Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin sayısının artması için atılabilecek adımlar ve Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davası hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.