Sempozyum, 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında düzenlendi ve Birinci Basamakta Yaşlı Sağlığı Hizmetleri ana temasıyla gerçekleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamlı etkinliğe katılım sağlayarak 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sağlık ve sosyal hizmetler alanında başarılı çalışmalarıyla "İyi Uygulama Ödülü"ne layık görüldü.

Sempozyumun düzenlenmesinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin ev sahipliği yapmasıyla birlikte, birinci basamakta geriatrik bakış açısı ve tedavi yaklaşımları, yaşlılarda yara bakımı gibi önemli konular ele alındı. Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık ve sosyal hizmetleri ekipleri, sempozyuma katılım sağlayarak değerli bilgi ve deneyimlerini paylaştılar.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri, Uzman Dr. Tuba Çınar Olcay, Dr. Mehmet Furkan Deniz, Hemşire Esin Kolkesen, Psikolog Betül Özcan ve Diyetisyen Fatma Özalp'in katılımıyla sempozyumda aktif rol aldılar. 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sağlık ve sosyal hizmetler konusundaki başarılı uygulamaları nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne "İyi Uygulama Ödülü" verildi.

Sempozyuma online sunumlarla katılan diğer belediyeler arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Belediyesi, Antalya Muratpaşa Belediyesi ve Adana Seyhan Belediyesi de yer aldı.