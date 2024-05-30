Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu arasında gerçekleşen işbirliği, geleceğin itfaiyecilerine yönelik önemli bir uygulamalı eğitim programını başlatmış durumda. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı'nda eğitim gören öğrenciler, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Menteşe'deki İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda uygulamalı eğitimlere katıldılar.

Ziyaretleri sırasında, öğrencilere afet ve olaylarda kullanılan araç-gereçler hakkında detaylı bilgiler sunuldu ve hangi durumlarda hangi araç-gerecin kullanılması gerektiği konusunda uygulamalı eğitimler verildi. Bu eğitimlerin bir parçası olarak öğrenciler, mini bir tatbikat gerçekleştirerek teorik bilgilerini pratikte deneyimleme fırsatı buldular.

Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Serkan Yaşar, öğrencilere verilen eğitimlerin sadece teorik değil, aynı zamanda pratik alanda da gerçekleştirildiğini vurgulayarak, öğrencilerin saha ortamında bu eğitimleri almanın önemine dikkat çekti.

Öğrenciler arasında Pelin Kılıçer, mesleğe duyduğu ilginin temelinde insanlara yardım etmek isteğinin yattığını belirtti. Kılıçer, sadece insanlara değil, bazen hayvanlara da yardım etme fırsatı bulduklarını ve insanların kahramanı olmayı arzuladığını ifade etti. Kadınların her işi yapabileceğine inandığını ve bu inancı göstermek için özenle eğitim aldığını dile getirdi.

Diğer bir öğrenci Enes Tontaş ise, yaşadığı deprem deneyiminin mesleği seçmesinde etkili olduğunu belirtti. Deprem sonrasında gördüğü eksiklikleri fark ederek, ülkesine faydalı olmak adına bu mesleği seçtiğini ifade etti. Tontaş, mesleğin zorluğuna ve içten gelerek yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Sudenur Hassu ise ailesinde itfaiyeci olması ve çocukluğundan beri hayalini kurduğu bir meslek olan itfaiyecilikle ilgili heyecanını paylaştı. Hassu, eğitim sürecinin çok güzel geçtiğini belirtti.

Yatağan-Kavaklıdere İtfaiye Grup Amiri Halil İbrahim Pınarbaşı, öğrencilere temel itfaiyecilik eğitimlerinin verildiğini ve yaşanabilecek olaylara karşı nasıl müdahale edilmesi gerektiğinin anlatıldığını aktardı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Karyağdı, öğrencilerle yapılan eğitimin başarılı geçtiğini ve hangi durumlarda ne tür müdahalelerin yapılması gerektiğini öğrencilere aktardıklarını belirtti. Karyağdı, daha önce bünyelerinde staj yapan 43 öğrencinin mezun olduğunu ve birçoğunun mesleklerini başarıyla icra ettiğini ifade etti.

Öğrenciler, itfaiye binasının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. AKOM Şube Müdürü Sadık Taşlı ile görüşen öğrenciler, koordinasyon merkezinin işleyişi hakkında bilgi aldılar.