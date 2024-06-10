Bunlar da ilginizi çekebilir

Sağlık ekipleri, Akdeniz ve Yoldaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyonette sıkışan sürücü ve Adem Yoldaş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.