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Yangın nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre durduruldu. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çevredeki evlerde bulunan vatandaşlar ve uygulama noktasındaki polis ekipleri hortumlarla yangına müdahale etti.

Muğla-Denizli kara yolu Yeniköy Mahallesi'nde bulunan polis kontrol ve uygulama noktası yakınındaki buğday tarlasında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

MUĞLA (AA) - Muğla'da zirai alanda çıkan yangın , TOMA ve itfaiye ekiplerinin müdahale siyle evlere sıçramadan söndürüldü.

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