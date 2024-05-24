Makaralı yay kategorisinde yarışan Haney, sıralama atışlarını 715 puanla 4. sırada tamamlayarak önemli bir başarı elde etti.

Milli sporcu Emircan Haney, kategorisindeki yarışmada, Türkiye adına mücadele ederek 715 puanla 4. sırayı elde etti. Bu başarılı atışıyla Türkiye rekorunu egale etmiş oldu. Makaralı yay kadınlar kategorisinde ise Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin diğer sporcuları da güçlü performans sergiledi. Hazal Burun 702 puanla 13., Ayşe Bera Süzer 697 puanla 20., Begüm Yuva ise 693 puanla 23. sırada yer aldı.

Takım olarak da başarılı bir performans gösteren Muğla Büyükşehir Belediyesi, Makaralı Yay Erkek Takımı ile 2134 puanla 2., Makaralı Yay Kadın Takımı ile 2092 puanla 5., Makaralı Yay Karışık Takımı ise 1417 puanla 3. sırada yer aldı.

Organizasyon, 26 Mayıs tarihinde sona erecek.